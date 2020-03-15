Bakan Selçuk, paylaştığı fotoğrafla, mesaj verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.
|15 Mart 2020 15:14
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, hayvanlarını otlatan çobanın fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Okula ara verdik, ancak karantinada değiliz. Köyler, dağlar, ormanlar, hiç bulamazsanız ağaçların altı bizi bekliyor. Bu fotoğrafı sabah çektim. Bu olmaz, bir arı kovanı olur, o olmaz bir kuş uçuşu olur. İyileşmek ve sakinleşmek için hepimizin görmeye, duymaya ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.
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