Diyanet duyurdu: Dönüşler erkene alındı
|15 Mart 2020 15:18
|Yazdır
Son dönemde dünya genelinde görülen "Yeni Koronavirüs"ün (Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Başkanlığımızca alınan tedbirler çerçevesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlarımız için süreç içerisinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:
- 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.
- Mezkür tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir.
- 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır.
- Süreç içerisinde umrede bulunan vatandaşlarımıza, Sağlık Bakanlığımızca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlarımız ve görevlilerimiz tarafından bilgilendirmeler yapılmış, broşür ve afişler hazırlanarak dağıtılmıştır.
- Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir.
- Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır.
Başkanlığımız sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürütmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı
15 Mart 2020 16:57
|Vali Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz
15 Mart 2020 16:34
|Spor Bakanlığından 'yurt kapasiteleri' açıklaması
15 Mart 2020 16:17
|Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanlığı'nda bütün izinleri kaldırdık
15 Mart 2020 15:44
|Kütüphaneler, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacak
15 Mart 2020 15:41
|Ankara Valisi, Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna geldi
15 Mart 2020 15:31
|Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşları kurtarıldı
15 Mart 2020 15:23
|Bakan Selçuk, paylaştığı fotoğrafla, mesaj verdi
15 Mart 2020 15:14
|Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti
15 Mart 2020 14:33
|Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantinaya alınan kişi sayısını açıkladı
15 Mart 2020 14:30