Ankara Valisi, Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna geldi
Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina için kullanılmaya başlanan Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna geldi.
|15 Mart 2020 15:31
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