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Spor Bakanlığından 'yurt kapasiteleri' açıklaması

"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bugünkü basın toplantısında dile getirdiği, 10 bine yakın vatandaşımızın yurtlara yerleştirildiğine yönelik açıklaması, Ankara ve Konya'da bulunan ve umreden gelen vatandaşlarımızın 14 günlük bakım sürecini geçirecekleri yurtlarımızın kapasite sayısıdır"
 15 Mart 2020 16:17
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Spor Bakanlığından 'yurt kapasiteleri' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen vatandaşlara ilişkin kapasite olarak 10 bin kişiyi Ankara ve Konya'daki yurtlarda misafir etmeye hazır olduğu bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında umre ziyaretinden dönen vatandaşların Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarına yerleştirilmesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısına ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bugünkü basın toplantısında dile getirdiği, 10 bine yakın vatandaşımızın yurtlara yerleştirildiğine yönelik açıklaması, Ankara ve Konya'da bulunan ve umreden gelen vatandaşlarımızın 14 günlük bakım sürecini geçirecekleri yurtlarımızın kapasite sayısıdır. Bakanlığımızın, kapasite olarak 10 bin kişiyi misafir etmeye hazır olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantinaya alınan kişi sayısını açıkladı
Anadolu Ajansı
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