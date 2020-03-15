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Polonya'daki Türk vatandaşları tahliye edilecek

Korona virüsü nedeniyle dün gece itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı Polonya'da bulunan Türk vatandaşları bu akşam tahliye edilecek.
 15 Mart 2020 16:26
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Polonya'daki Türk vatandaşları tahliye edilecek

Korona virüsü nedeniyle dün gece itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı Polonya'da bulunan Türk vatandaşları bu akşam tahliye edilecek.

Korona virüsün yayılımını önlemek amacıyla "Acil Salgın Durumu" ilan edilen Polonya'da, dün gece saat 00.00 itibarıyla uluslararası tüm hava ve demiryolu seferleri durduruldu. Hükümet oturum izni olanlar dışında hiçbir yabancının ülkeye kabul edilmeyeceğini belirtirken, bu tarihten sonra ülkeye dönüş yapacak oturum izni olan yabancılar ve tüm Polonya vatandaşlarının 14 gün süreyle karantinaya alınacağı duyuruldu. Hükümet, bu kapsamda yurt dışında bulunup da Polonya'ya dönmek isteyenler için seferler düzenlemeye başladı. Ancak Polonya'nın tüm uluslararası uçuşları durdurması bu ülkedeki bazı Türk vatandaşlarını zora soktu. 15 Mart Pazar günü ve sonrası için Türkiye'ye dönüş bileti almış olan Türk vatandaşı yolcular, seferlerin durdurulmasıyla ülkede adeta hapis kaldı. Vatandaşların mağduriyetlerini Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine iletmesi üzerine elçilik görevlileri ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri Polonyalı yetkililerle irtibata geçti. Yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'den gelecek boş bir uçağın THY bileti bulunan Türk vatandaşlarını almasına izin verildi.

Varşova Büyükelçiliğinden yapılan duyuruya göre bu akşam İstanbul'dan boş şekilde hareket edecek olan THY uçağının Varşova'da THY bileti bulunan Türk vatandaşlarını alarak yurda döneceği belirtildi. Duyuruda bu akşamki sefer dışında önümüzdeki günlerde Türk vatandaşlarını almak için bir başka seferin düzenlenip düzenlenmeyeceği, düzenlenecekse de ne zaman ve ne koşullarda gerçekleşeceğinin şu an için belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle yabancılara sınırlarını kapatan Polonya'daki tüm alışveriş merkezlerinde yalnızca gıda satışı yapan dükkanlar, eczaneler ve çamaşırhaneler hizmet verirken, ülkedeki tüm restoran, kafe, bar, eğlence kulüplerinin faaliyetlerine duruma göre uzatılmak kaydıyla 14 gün süreliğine ara verildi. Okullar, kurslar, müzeler, kütüphaneler, sinemaların da kapandığı ülkede pek çok sportif ve sanatsal etkinlik askıya alındı.

Polonya'da şuana kadar 111 korona virüs vakası tespit edilirken, 3 kişi de hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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