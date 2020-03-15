Millet Kütüphanesi de 30 Mart'a kadar kapatılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.
|15 Mart 2020 16:48
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda bugün saat 21.00'den itibaren, 30 Mart Pazartesi gününe kadar okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
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