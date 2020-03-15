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İkinci el pazarında alıcı da, satıcı da fiyatlardan yakınıyor

Gaziantep'te ikinci el araç pazarındaki fahiş fiyat artışı hem galericileri hem de vatandaşları olumsuz etkiledi.
 15 Mart 2020 17:02
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İkinci el pazarında alıcı da, satıcı da fiyatlardan yakınıyor

Gaziantep'te ikinci el araç pazarındaki fahiş fiyat artışı hem galericileri hem de vatandaşları olumsuz etkiledi.

Dünya genelinde yaşanan sıfır araç üretim sıkıntısı nedeniyle 2. el oto pazarlarına yönelen vatandaşlar, burada da istediğini bulamıyor. Fiyatların yüksekliğinden yakınan vatandaşlar satıcıları suçlarken, satıcılar ise sıfır araç firmalarını suçluyor. Otomobil almak için pazara gelen Mehmet Ali Dağca, fiyatların dengesiz olduğunu belirterek, "Alışveriş şu anda sıkıntılı. Alıyorsun yüksek, satıyorsun satılmıyor. Piyasa çok dengesiz şuanda. 1 ay önce 30 bin lira olan araç şuanda 45 bin lira. Sıfır araba yok, ÖTV kalktı, hurda yasası geri çekildi. İster istemez piyasa hareketlendi" dedi.

İkinci el araç piyasasının sıkıntılı bir süreç geçirdiğini ifade eden Fadir Ceber ise, "Ben 62 bin lira yazdım, benimkini görüyor gidiyor 65 bin yazıyor, onu gören 67, en son 70'i buluyor. Arabanın gerçek fiyatı 60, biz 62 yazmışız. Pazarlık payı var, kendimiz yaptık, ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz" diye konuştu.

Sıfır aracın piyasada olmamasından dolayı ikinci el araçların fiyatlarının belirlenmesinde sıkıntı yaşadıklarını kaydeden araç satıcısı Kadir Demir, vatandaşın baktığı araçlara bütçesinin yetmediğini söyledi. Demir, "Şu an ne alabiliyoruz ne de satabiliyoruz. Sıfır araç şu anda piyasada yok. İkinci elde de her hafta piyasaya göre 5 bin, 10 bin olarak yükseliyor. Sıfır araç olmadığı için ikinci el aracın fiyatının da ne olacağı belirsiz. Sıfır araçlar piyasada olan en azından bu araçların piyasada fiyatının ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Sattığım aracım bundan 5 ay önce 40 ile 50 bin liraydı, şu an ise 70-80 bin lira. Gelip soruyorlar bakıyorlar ama bütçesi yetmiyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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