Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi

Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde karlar altında 39 gün sonra cansız bedenine ulaşılan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede ara verilen arama çalışmaları, üç günden bu yana yeniden başlatılmıştı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'e ulaşmak için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Cesedine ulaşılan 2 çocuk babası 28 yaşındaki Mehmetcan Daşdemir'in naaşı, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığına getirilen Daşdemir için burada cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ve Daşdemir'in yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Daşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi İran ve eşi Leyla Daşdemir, Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Omuzlarda bir süre taşınan Daşdemir'in naaşı, Akköprü Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenazeye katılan Vali Bilmez, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.