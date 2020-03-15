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CHP'li belediye başkanından tepki çeken paylaşım

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür tepki alırken, paylaşım gelen tepkiler sonrasında kaldırıldı. Başkan Şahin ise böyle bir paylaşım yapmadığını iddia ederek, bu paylaşımı sosyal medya üzerinden beğendiğini söyledi.
 15 Mart 2020 17:38
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CHP'li belediye başkanından tepki çeken paylaşım

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür tepki alırken, paylaşım gelen tepkiler sonrasında kaldırıldı. Başkan Şahin ise böyle bir paylaşım yapmadığını iddia ederek, bu paylaşımı sosyal medya üzerinden beğendiğini söyledi.

Başkan Şahin, paylaşımında 1071, 1453, 1923 tarihleri üzerinde Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ün at üstünde şahlanırken karikatürü yer alırken, en sonra 2011 yılı üzerinde attan düşen biri yer alıyor. Karikatürün üzerinde "O yiğit adamlar güzel atlara binip gittiler. O sondaki binemeyip başımıza kaldı" yazıyor. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bu karikatürü üzerine "Yorumsuz" yazarak paylaşması AK Partililerin tepkisini aldı. Tepkilerin ardından paylaşım saatler sonra kaldırılırdı.

AK Parti yarın suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, paylaşımı doğru bulmadığını söyleyerek yarın Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacakları söyledi.

"Edepsiz karikatürü paylaşmayı kendi karakterine ve edep anlayışına layık gören kişi"

AK Parti Belediye Meclis üyesi ve parti grup sözcüsü Çetin Kaya ise CHP'li Bilecik Belediye Başkanının sosyal medya hesabından paylaşılan karikatürü böylesine hassas bir dönemde paylaşmasını kınadıklarını belirtti. Kaya, "Bir insan bazı değerlerden yoksun olunca ne söylenebilir ki. Kendisini bir çalışanının eşi sosyal medyadan eleştiriyor diye çalışan arkadaşı işten çıkartıyor, sonra kendisi beğense de beğenmese de 18 yıldır ülkemize canını ortaya koyarak hizmet eden başkanı olduğu belediyenin de bağlı olduğu devletimizin seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı hazırlanmış bu edepsiz karikatürü paylaşmayı kendi karakterine ve edep anlayışına layık gören kişiye. Söyleyecek çok şey varda bizim edebimize ve adabımıza uygun değil sadece yazıklar olsun. Sonrada tepki çekince kaldırıyor ne oldu neden yaptığının arkasında duramadın yazık çok" dedi.

"Şimdi birlik zamanı"

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, sosyal medya hesabından AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarının fotoğraflarının yan yana bulunduğu bir paylaşım yaparak, "Şimdi birlik zamanı. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan" yazdı.

"Demokratik ülkede yaşıyoruz herkes her şeyi beğenebilir"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, paylaşımı yapmadığı söyleyerek, "Ben paylaşmadım. CHP Bozüyük Kadın Kolları paylaşmış, bende beğendim. Demokratik ülkede yaşıyoruz herkes her şeyi beğenebilir. Benim zaman tünelimde bir paylaşım yok" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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