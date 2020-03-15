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Saymaz ve Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği

Bütün siyasi partiler koronavirüs salgını nedeniyle programlarını iptal ederken, CHP Kadın Kolları toplantısı Canan Kaftancıoğlu'nun katılımıyla Beşiktaş'ta gerçekleşti. Gazeteci İsmail Saymaz ise bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun yanıt vermesiyle gerginlik büyüdü.
 15 Mart 2020 17:43
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Saymaz ve Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyük toplantılar, kongre ve etkinlikler iptal edilirken, CHP Kadın Kolları toplantısı iptal edilmedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da konuşma yaparak katıldığı toplantı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada gelen tepkiler arasında İsmail Saymaz'ın tepkisi de yer aldı. Canan Kaftancıoğlu'nun yanıt vermesiyle gerginlik büyüdü.

KAFTANCIOĞLU, İSMAİL SAYMAZ'A CAHİL DEDİ

İsmail Saymaz, "AK Partililer Umrecileri ziyaret ederken, CHP'liler kadın konferansı yapıyor. Rastgele yaşıyoruz. Üstelik Canan Kaftancıoğlu'nun mesleği doktorluk. Bu vurdumduymazlık nasıl mümkün olabiliyor, hiç anlamıyorum" sözleriyle Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.

Kaftancıoğlu ise ''Virüs yayılımı nasıl olur? Yurt dışı kaynaklı kontaminasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile armut nasıl kıyaslanır? Önlemler alınarak bir toplantı nasıl yapılır? AK Parti'yi eleştirebilmek için yanına CHP'yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti'' diyerek Saymaz'a yanıt verdi.

"CANAN HANIMIN KARANTİNAYA ALINMASINDA FAYDA GÖRÜYORUM"

Saymaz ise ''Canan hanım, sizi Türk hekimlerine emanet ediyorum. Kadın kongresinden sonra hem ruhsal, hem bedensel, hem de siyasal açıdan karantinaya alınmanızda fayda görüyorum'' dedi.

Saymaz'ın paylaşımı:

Canan Kaftancıoğlu'nun yanıtı:

İsmail Saymaz'ın yanıtı:
Memurlar.Net
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