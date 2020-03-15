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Ligin zirvesinde kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 26. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
 15 Mart 2020 17:48
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Ligin zirvesinde kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir, Trabzon'da seyircisiz maçta karşı karşıya geldi.

90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, liderliğini devam ettirdi.

Trabzonspor'un golünü 63. dakikada kendi kalesine Skrtel atarken Başakşehir'in golünü 56. dakikada Demba Ba'dan geldi

Memurlar.Net
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