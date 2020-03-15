Feci olayla ilgili itfaiyeciler hakkında soruşturma başlatıldı

Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde dün 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede yangın çıktı. Evdeki Yasemin Özel (38), alevlerin yayılması üzerine balkona çıktı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen balkon demirine çıkıp sarkan Özel, zemine düştü. Yaralanan Özel, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özel, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Yasemin Özel'in ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Mezitli Grup Amirliğimize 15.27'de gelen ihbar üzerine, ekiplerimiz süratle buradan yola çıkarak saat 15.30'da 4 araç 9 personelle olay yerine intikal etmişler. Yangının 8'inci katta olması nedeniyle 4 personelimiz yangına içerden müdahale edebilmek için 8'inci kata çıkmıştır. Kapının çelik kapı ve çok kilitli olmasından dolayı kırılması zaman almıştır. İçeriye girdikten sonra rutin olarak kısa zamanda yangını önce kontrol altına alınmış, akabinde söndürülmüştür" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mezitli Grup Amirliği'ndeki yüksek katlara müdahale edebilmek için hazır bulunan 54 metrelik merdiveni olan aracın olay yerine intikal ettiğini ifade eden Tok, "Bu zaman zarfında da içeride bulunan Yasemin Özel isimli vatandaşımız yoğun dumandan balkona çıkmış. Balkondan sarkmış ve ne yazık ki 8'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmiştir. Öncelikle biz bu vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bununla ilgili olarak belediyemiz tarafından ekiplerimizin kusurlu olup olmadığı hususunda ivedi olarak soruşturma başlatılmış olup, soruşturma neticesi kamuoyu ile paylaşacaktır" diye konuştu.