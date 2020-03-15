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Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı! Gözaltılar var

Antalya'da, şüpheyle durdurulan ve üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsü H.A.T., telefonla ulaştığı babası S.T.'yi çağırdı. Olay yerine gelen S.T. ile yakınları, polislere saldırdı.
 15 Mart 2020 18:04
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Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı! Gözaltılar var

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Kimlik kontrolü yapan motorize polis ekibi, durumundan şüphelendikleri H.A.T.'nin kullandığı 07 ADR 629 plakalı motosikleti durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsü, babası S.T.'yi aradı. S.T., yakınları ile birlikte 06 FV 8824 plakalı otomobille olay yerine geldi.

Oğlunu polislerin yanından götürmeye çalışan S.T. ile beraberindekiler, polislere saldırdı. Bunun üzerine olay yerine takviye ekip istendi. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada olay yerine S.T.'nin başka yakınları da geldi. Olayı yatıştırmakta güçlük çeken polisler, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Motosiklet sürücü H.A.T., babası S.T. ve beraberindeki 5 kişi ve bu anlarda yakındaki köprü üzerinden cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken 2 kişi, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

DHA
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