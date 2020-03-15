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Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 5 bin 54 olarak açıklandı.
 15 Mart 2020 18:21
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Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 5 bin 54 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüsün yayılma hızı artmaya başladı. 9 Mart'ta 1040 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün 5 bin 54 kişiyi buldu. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a çıktı.

Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 100 vakanın bulunduğu bölgede, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 827 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 681 vaka ve 3 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.

DHA
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