1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurbağalıdere'nin bitmeyen hikayesi... 4'üncü ihale yapıldı

Çevresindeki paşa konakları, mesire alanları, kayıkhaneleriyle ünlüyken, kirlilik nedeniyle kötü koku kaynağına dönüşen Kurbağalıdere 6 ay sonra kurtuluyor. Kurbağalıdere'ye son 8 yılda yaklaşık 250 milyon TL harcandı. Sonucu yeni açıklanan son ihalenin bedeli ise yaklaşık 65 milyon TL.
 15 Mart 2020 18:26
Yazdır
Kurbağalıdere'nin bitmeyen hikayesi... 4'üncü ihale yapıldı

Bir zamanların kirli Haliç'ine dönüşen Kadıköy'deki Kurbağalıdere'nin temizlenmesi için yapılan son ihalenin sonucu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTON'un, "Kadıköy İlçesi Kurbağalıdere Şefikbey Köprüsü-Recep Peker Köprüsü arası Dere Islahı İnşaatı İşi" adıyla açtığı ihale sonuçlandı. "Pazarlık" usulüne göre düzenlenen ihaleye 4 firma teklif verdi. En uygun teklifi veren Özka İnşaat A.Ş., ihaleyi 64 milyon 415 bin 374 TL'ye üstlendi. İSTON ile Özka İnşaat arasında imzalanan sözleşmeye göre, ihale kapsamındaki işler 31 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

Temizlenmesi için sık sık kamuoyunun gündemine gelen Kurbağalıdere için İBB son 8 yılda 4 ihale düzenledi. İhalelerin toplam bedeli 247 milyon 531 bin 492 TL tuttu. İlk ihale 2012 yılında yapıldı. İBB'nin "Kadıköy Kurbağalıdere Eski DMO-Kalamış Arası Islah İnşaatı" adıyla düzenlediği ihaleyi, 49 milyon 958 bin 607 TL'ye Özka İnşaat+AKP Yapı Taahhüt ortaklığı kazanmıştı. Bedeli 50 milyon 926 bin 253 TL olan ikinci ihaleyi Özka+Kiska+Kom İnşaat ortaklığı almıştı. İBB'nin 2017 yılında düzenlediği üçüncü ihaleyi de, Özka İnşaat A.Ş. 82 milyon 231 bin 258 TL'ye tek başına üstlenmişti.

KURBAĞALIDERE

İstanbul'un seçkin semtlerinden Moda, Kalamış, Bahariye ve Fenerbahçe arasında kalan Kurbağalıdere bir zamanlar doğal güzelliğiyle insanları cezbediyordu. Bir zamanlar 60 kilometreyi aşan Kurbağalıdere'nin, bugün kurtarılmaya çalışılan bölümü ise 1-1,5 kilometresi. Derenin çevresinde bir zamanlar paşa konakları olduğu için, konaklara ulaşım sağlamak için dere üzerinde kayıkhaneler bulunuyordu. 20. Yüzyılın başlarında ise dere ve çevresi mesire ve panayır yerine dönüşmüştü. Sanayileşme ve çarpık kentleşme sonunda dere günümüzde çevresine kötü kokular yayar olmuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi
15 Mart 2020 17:53		 İBB Meclisi'nden 'Civelek Sokağı'ı kararı
15 Mart 2020 17:28
Sarp Sınır Kapısı, yolcu geçişlerine kapatıldı
15 Mart 2020 17:23		 Millet Kütüphanesi de 30 Mart'a kadar kapatılacak
15 Mart 2020 16:48
Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara yerleştiriliyor
15 Mart 2020 16:43		 Başkentte seyyar dezenfekte istasyonu
15 Mart 2020 16:38
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi
15 Mart 2020 16:12		 TT, EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı
15 Mart 2020 15:24
Umre'den daha önce dönenlerle ilgili açıklama
15 Mart 2020 14:54		 Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
15 Mart 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:34 - Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun19:30 - Bağışıklık sistemini güçlendiren karalahanaya ilgi arttı19:24 - Büro Memur Sen'in yeni yönetimi belli oldu19:10 - NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı19:04 - Derbi seremonisinde tokalaşma yok19:00 - Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik satıyor18:53 - Gazoz satarak adım attığı sinema sektöründe 'patron' oldu18:48 - Geleneksel yöntemlerle hazırlanan 'Nizip sabunu'na ilgi18:43 - Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu18:37 - First Lady Kennedy'den gelen mektubu 57 yıldır saklıyor
18:31 - Verem Savaş Derneği kongresinde kavga: 3 yaralı18:26 - Kurbağalıdere'nin bitmeyen hikayesi... 4'üncü ihale yapıldı18:21 - Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a çıktı18:16 - Koronavirüs uyarılarına rağmen izdiham dikkat çekti18:10 - İş gezisinde yediği yemek hayatını değiştirdi!18:04 - Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı! Gözaltılar var18:00 - Feci olayla ilgili itfaiyeciler hakkında soruşturma başlatıldı17:53 - CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
Bir virüs önlemi daha... Vergi memurları evlere gidecek
Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hukuk 1
italyanların balkonlarda verdiği konserler 1
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 1
corona virüsü türkiye'de 1
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 1
the walking dead 1
15.03.2020 21 bin vatandaşımızın umreden dönmesi 2
corona virüsü 1
okulların tatil edilmesi 2
koronafobi 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam