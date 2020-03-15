Verem Savaş Derneği kongresinde kavga: 3 yaralı
Karabük Verem Savaş Derneği'nin olağanüstü kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
|15 Mart 2020 18:31
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Karabük Verem Savaş Derneği'nin olağanüstü kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneği'nde yapılan ve 2 adayın yarıştığı olağanüstü kongrede, oy sayımı sırasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Fatih S. (35), Murat S. ve Özdemir A. (44) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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