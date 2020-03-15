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Gazoz satarak adım attığı sinema sektöründe 'patron' oldu

Muğla'da 63 yıl önce gazoz sattığı yazlık sinemalarda bir süre makinistlik yapan ve azimle çalışarak genç yaşta kendi işletmesinin sahibi olmayı başaran Kutlay, kentin en eski sinemasını işletiyor.
 15 Mart 2020 18:53
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Gazoz satarak adım attığı sinema sektöründe 'patron' oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gazoz sattığı yazlık sinemalarda bir süre sonra makinistlik yapmaya başlayan Erol Kutlay, beyaz perde aşkını yarım asırdan fazladır sinema salonu işleterek devam ettiriyor.

78 yaşındaki Kutlay, 15 yaşındayken aile bütçesine katkı sağlamak için çalışma hayatına adım attı.

Ortaokulu bitirdikten sonra sabahları simit, ardından kar doldurduğu bakır kovaların içindeki gazozları yazlık sinemalarda satan Kutlay'ın azmi bir sinema işletmecisinin dikkatini çekti.

İşletmecinin yönlendirmesiyle makinistlik yapmaya başlayan Kutlay, gişede bilet satışlarıyla da ilgilendi.

İlk göz ağrısını seyirciler için sergiliyor

Kutlay, kendi birikimleri ve ailesinin desteğiyle 27 yaşında sinema sektöründe kendi işletmesinin sahibi oldu.

Hala kentin en eski sinemasını işleten Kutlay, ilk göz ağrısı olarak nitelendirdiği film makinesini de izleyiciler için sergiliyor.

Hiçbir zaman pes etmedi

Kutlay, AA muhabirine, çok zorluk çekse de kendi işinin patronu olmanın huzurunu yaşadığını söyledi.

Sektörün hemen hemen her kademesinde azimle çalıştığını anlatan Kutlay, açtığı işletmelerle insanlara en iyi hizmeti vermeye çalıştığını dile getirdi.

Kentte birçok lüks sinema varken elektrik sobalarıyla ısınan, tahta sandalyelerin bulunduğu işletmesinin büyük ilgi gördüğünü aktaran Kutlay, 1995'te belediyeden ihaleyle aldığı işletmenin, elektrik kontağından çıkan yangında büyük hasar gördüğünü ifade etti.

Kutlay, azimle çalışarak kaybettiklerini yeniden kazandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Teknolojiye ayak uydurarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bugünlere tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Hiçbir zaman pes etmedim, hep çalıştım. Şu an kendi işimin patronuyum. Kulüp sinemasını çalıştırırken günlük bin 200 kişi gelir, kuyruk olurdu. Altı sinema vardı ama hepsi dolardı. Şimdi insanlar istedikleri filmleri internetten izledikleri için artık sinemaya gelmiyorlar. Yeni vizyona giren bir filmi insanlar sinemaya para vermemek için internetten izliyor. Fırsat buldukça makinistlik yapıp, anılarımı tazeliyorum. Eski anılarımı da yaşattığım işletmenin sahipsiz kalmasını istemiyorum."
Anadolu Ajansı
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