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Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik satıyor

ANTALYA'da, yılın ilk yeşil erik hasadı yapıldı. Dubai'den gelen sipariş üzerine toplanan 6 kiloluk ilk parti ürün, kilosu 500 TL'den gönderildi.
 15 Mart 2020 19:00
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Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik satıyor

ANTALYA'da, yılın ilk yeşil erik hasadı yapıldı. Dubai'den gelen sipariş üzerine toplanan 6 kiloluk ilk parti ürün, kilosu 500 TL'den gönderildi.

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya'da serada üretilen yeşil eriklerin ilk hasadına başladı. Kepez ilçesindeki 20 dönümlük seraya diktiği ağaçlarla üretim yapan Cengiz Avcı, bu yılın ilk hasadını kızlarıyla birlikte topladı. Dubai'deki bir müşterisinden gelen 6 kiloluk sipariş üzerine seraya giren Avcı ve kızları, ellerine aldıkları kiloluk plastik kapları kısa sürede doldurmanın heyecanını yaşadı. Özellikle aşeren anne adaylarının ağzını sulandıran yeşil eriklerin kilosu da dudak uçuklattı. Yaklaşık 1 ay önce Mersin'de ilk hasadı gerçekleştirilen ve özel otomobille Antalya Toptancı Hali'ne getirilip kilosu çeyrek altının fiyatını geçerek 750 TL'den alıcı bulan yeşil erik, yeni hasatla birlikte yurt dışına 500 TL'ye gönderildi. İç piyasaya henüz sürülmeyen yeşil eriğin kilosunun iç piyasada ise 250 TL'den alıcı bulması bekleniyor. Bu yıl rekoltenin geçen yıl kadar olacağını tahmin ettiklerini belirten üreticinin gözü ise Nisan ayında iç piyasa için yapılacak hasatta. Hasatla birlikte eriğin pazar tezgahlarında yer alması bekleniyor.

MÜŞTERİLERİN ÇOĞUNLUĞU ANNE ADAYLARI

Henüz iç piyasa için hasada başlamadığını sadece özel talepler doğrultusunda yurt dışındaki müşterileri için erik topladığını belirten Cengiz Avcı, "Dubai'deki bir müşterim için 6 kilo topladık. Kilosunu 500 TL'den gönderiyoruz. İç piyasa için bu durum geçerli değil. Kilosu iç piyasaya 250- 300 TL bandında. Genelde iç piyasada 100'er gramlık paketler 30- 40 TL civarında satılıyor. Genelde müşterilerimiz anne adaylarından oluşuyor" dedi.

Avcı, serasında 'iki veren' olarak tabir edilen ağaçların da bulunduğunu ve nisan ayında yeniden bir hasat yapacaklarını, onu da tamamen iç piyasaya vereceklerini sözlerine ekledi.
DHA
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