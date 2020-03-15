1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Derbi seremonisinde tokalaşma yok

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcular ve hakemler, korona virüs salgını tedbirinden dolayı tokalaşmadı onun yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.
 15 Mart 2020 19:04
Yazdır
Derbi seremonisinde tokalaşma yok

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcular ve hakemler, korona virüs salgını tedbirinden dolayı tokalaşmadı onun yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular da korona virüs tedbirleri kapsamında birbiriyle tokalaşmadı. Seremoniden sonra futbolcular ve hakemler tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ligin zirvesinde kazanan çıkmadı!
15 Mart 2020 17:48		 Fenerbahçe, 9 kişi kalan Konya'ya kaybetti
14 Mart 2020 22:00
Galatasaray 'sessiz' derbide Beşiktaş'ı konuk edecek
14 Mart 2020 16:36		 Sampdoria'da 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktı
13 Mart 2020 20:51
Koronavirüs testi pozitif çıkan Arsenal'ın teknik direktöründen mesaj
13 Mart 2020 20:28		 Türkiye sporda, koronavirüs tedbirinde Avrupa'yı geride bıraktı
13 Mart 2020 17:06
Ronaldo virüsten korunmak için ada aldı iddiası!
13 Mart 2020 16:50		 TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama
13 Mart 2020 12:47
Galatasaray kulübü liglerin ertelenmesini talep etti
13 Mart 2020 11:29		 Dev kulüplerin maç günü gelirlerine 'virüs' bulaştı
13 Mart 2020 11:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:38 - Avrupa'da bir ülkede daha virüsten ilk ölüm!19:34 - Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun19:30 - Bağışıklık sistemini güçlendiren karalahanaya ilgi arttı19:24 - Büro Memur Sen'in yeni yönetimi belli oldu19:10 - NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı19:04 - Derbi seremonisinde tokalaşma yok19:00 - Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik satıyor18:53 - Gazoz satarak adım attığı sinema sektöründe 'patron' oldu18:48 - Geleneksel yöntemlerle hazırlanan 'Nizip sabunu'na ilgi18:43 - Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu
18:37 - First Lady Kennedy'den gelen mektubu 57 yıldır saklıyor18:31 - Verem Savaş Derneği kongresinde kavga: 3 yaralı18:26 - Kurbağalıdere'nin bitmeyen hikayesi... 4'üncü ihale yapıldı18:21 - Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a çıktı18:16 - Koronavirüs uyarılarına rağmen izdiham dikkat çekti18:10 - İş gezisinde yediği yemek hayatını değiştirdi!18:04 - Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı! Gözaltılar var18:00 - Feci olayla ilgili itfaiyeciler hakkında soruşturma başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
Bir virüs önlemi daha... Vergi memurları evlere gidecek
Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
kolonya 2
okulların tatil edilmesi 2
eba.gov.tr 3
hukuk 1
geceye bir şiir bırak 2
koronafobi 1
corona virüsü 1
ece erken 1
el dezenfektanı 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam