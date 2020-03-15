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Büro Memur Sen'in yeni yönetimi belli oldu

73 bin üyesiyle Büro Hizmet kolunda yetkili olan Büro Memur Sen'in 5. Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı. Başkanlığa Yusuf Yazgan seçildi
 15 Mart 2020 19:24
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Büro Memur Sen'in yeni yönetimi belli oldu

Büro Memur Sen'in 5. Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı. Genel Başkanlığa Yusuf Yazgan seçildi

Genel Başkan Vekili Bilal Oktay Çiçeklitaş, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Eyyüp Beyhan, Hüseyin Yüksel, Abdullah Koyuncu, Halil Küçükdevlet ve Mustafa Kahraman seçildi.
Memurlar.Net
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