Büro Memur Sen'in yeni yönetimi belli oldu
73 bin üyesiyle Büro Hizmet kolunda yetkili olan Büro Memur Sen'in 5. Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı. Başkanlığa Yusuf Yazgan seçildi
|15 Mart 2020 19:24
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