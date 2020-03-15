Avrupa'da bir ülkede daha virüsten ilk ölüm!
Macaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
|15 Mart 2020 19:38
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Macaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de koronavirüs teşhisi konularak Del-Pesti Merkez Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının ardından, Macaristan'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.
Macaristan'da 32 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.
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