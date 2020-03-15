Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı
|15 Mart 2020 19:48
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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 4 kişide daha tespit edildi, toplam sayı 63'e yükseldi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Moskova bölgesinde 3, Tümen bölgesinde de 1 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 63'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan söz konusu 4 kişinin son 2 haftada İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre'ye seyahat ettikleri belirtildi.
Öte yandan Rusya Demiryolları Şirketi, Ukrayna, Moldova ve Letonya ile tren seferlerini 17 Mart itibarıyla durdurma kararını açıkladı.
- Belarus, Ukrayna ve Letonya tren seferlerini askıya aldı
Belarus Demiryolları Şirketi de Ukrayna ve Letonya'ya tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
- Moldova'da vaka sayısı 23'e yükseldi
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, basın toplantısında, 1'i çocuk toplam 11 kişi de daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu. Ülkede vaka sayısı 23'e ulaştı.
Moldova Başbakanı İon Kiku, yaptığı açıklamada, 17 Mart itibarıyla sınır kapılarını kapatma ve tüm uçak seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldıklarını söyledi.
- Kazakistan'da 1 kişide virüs bulundu
Kazakistan Sağlık Bakanlığı Özel Temsilcisi Diyas Ahmetşarip, 1 kişide daha Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, toplam vaka sayısının 9 olduğunu kaydetti.
Gürcistan hükümeti de akşam saatlerinde 3 kişide daha virüse rastlandığını, toplam vaka sayısının 33'e ulaştığını açıkladı.
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