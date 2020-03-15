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Mehmetçik, ihtiyaç sahiplerine yardıma devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi.
 15 Mart 2020 19:53
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Mehmetçik, ihtiyaç sahiplerine yardıma devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin yardım eli, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor" denildi.

DHA
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