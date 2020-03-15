Milli sporcumuz, İtalya'da karantina altına alındı

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Selin Şahin, İtalya'da karantina altına alındığını açıkladı.

İşte Selin Şahin'in açıklamaları...

"Ben İtalya'nın en güneyindeyim. Kuzey İtalya'ya göre buradaki vaka sayısı daha az. Bundan öncesinde çok fazla önlem alınmadı ama hafta başından itibaren önlemler arttırıldı. Evden çıkma yasağı getirildi. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair.

Sadece kendi mahallemizdeki eczane ve marketleri kullanmamıza izin var. Yoksa ceza kesiliyor. Şehir değiştirmek yasak. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Fiziksel anlamda sağlıklıyım. Şu an için ligler de bitirildi. Türkiye'ye dönmek istiyorum ama uçuşlar da iptal edildi. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisan'da ülkeme döneceğim."