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Stadyuma giremeyen taraftarlar maçı tepelerden izledi

TFF 2'nci Lig'de Gümüşhanesporlu taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine takımlarının maçını dağ yamaçlarından ve stadı gören zirvelerden izledi.
 15 Mart 2020 20:21
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Stadyuma giremeyen taraftarlar maçı tepelerden izledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, 28'inci haftada Gümüşhanespor evinde İnegölspor'ı ağırladı. Koronavirüs nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine Gümüşhanesporlu taraftarlar stadyuma giremeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Taraftarlar stadyumun dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerlerini doldurarak takımını destekledi.

Gümüşhanespor Taraftarlar Derneği Başkanı Miraç Koç, "Koronavirüs nedeniyle müsabakalar seyircisiz oynanıyor. Tüm tribünler seyirciye kapalı. Şehrimiz dağlık bunu bazen avantaja çeviriyoruz. Dağlardan maçı izliyor, takımızı destekliyoruz. Takımımızı yalnız bırakmadık" diye konuştu.

Taraftar Emre Akıntürk da "Gümüşhanespor stadyumun kenarı olan tünel girişindeyiz. Koronavirüs olduğundan dolayı tribüne giremedik ama buradan takımımızı destekliyoruz. Dağları tribün yapıyoruz, her zaman her yerde takımımızın yanındayız" dedi.

Tribünlere yasak geldiğini hatırlatan Enes Eryılmaz ise "Stadımızın dış çevresinde dağ tarafında mangalımızı yaktık, çayımızı demledik. Hep beraber maçı izliyoruz. Gümüşhane'nin insanın beleş tepe olarak adlandırdığı alanda takımımızı destekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Gümüşhanespor ile İnegölspor golsüz berabere kaldı.

DHA
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