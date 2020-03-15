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Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı

Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
 15 Mart 2020 20:41
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Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına gitmek isteyen mültecilerin botlarını ittirerek Türk karasularına geri gönderen Yunan askerleri mültecileri ölümle burun buruna getirdi. Deniz ortasında mahsur kalan mültecilerin yardımına Türk askerleri yetişti.

Akyarlar'dan gece saatlerinde Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yunan askerleri lastik botta bulunan 36 mülteciyi, Türk karasularına geri itti. Deniz ortasında mahsur kalan mültecinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 Güney Afrika, 7 Kongo, 5 Suriye, 3 Kamerun, 2 Pakistan, 2 Gabon ve 1 Filistin uyruklu göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis limanına getirildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen mültecilerin Muğla Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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