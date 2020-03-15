1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
 15 Mart 2020 21:29
Yazdır
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Şahin Sucu'nun kullandığı 57 DN 678 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, karşı yönden gelen Ümit Şahin idaresindeki 34 CLF 756 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tuğçe Nur Civelek (10), Elif Naz (10), Sevda (8) ve Feyza Sucu (7), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücüler ile Hülya Sucu, Salih ve Levent Torun ile Metin Şahin'in Sinop ve Gerze ilçesindeki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da düğünevinin salonu çöktü: 15 yaralı
15 Mart 2020 21:20		 Verem Savaş Derneği kongresinde kavga: 3 yaralı
15 Mart 2020 18:31
Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı! Gözaltılar var
15 Mart 2020 18:04		 Uşak'ta ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 13 gözaltı
15 Mart 2020 16:25
Bekçilere tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı
15 Mart 2020 15:43		 Boru hattından petrol çalanlara jandarmadan suçüstü
15 Mart 2020 15:16
Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
15 Mart 2020 15:05		 Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
15 Mart 2020 12:59
Bunlar da koronavirüsü fırsata çevirdi: Maskeli yankesici
15 Mart 2020 10:40		 Otobanda kaza sonrası tekme ve yumruklar konuştu
15 Mart 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:46 - Koronavirüs nedeniyle AVM'ler boş kaldı23:41 - Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek23:38 - Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi23:33 - İtalya'da ölüm oranı neden yüksek? İşte cevabı22:47 - Güvenlik güçleri yerli tabanca 'Mete'yle kuşanıyor22:41 - KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a tedbirleri22:36 - 3 bakanlık ortak karar aldı: Evden çalışabilecekler22:30 - 'Doktorunuz aksini söylemedikçe iyotlu tuz tüketin'22:23 - Prof. Cander: El yıkamak, dezenfektandan daha etkili22:17 - İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı, koronavirüse yakalandı
22:11 - Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem22:06 - 'Koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar22:01 - LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması21:56 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'eğlence mekanları' genelgesi21:51 - Birçok ülke, uçak ve tren seferlerini askıya aldı21:46 - Almanya'da vakit namazları cemaatle kılınmayacak21:41 - Ankara Çorum Samsun hızlı tren projesi için önemli açıklama21:37 - Gölbaşı Belediye Başkanı: Halkın endişe etmesine gerek yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Meteoroloji'den 9 il için kar yağışı ve zirai don uyarısı
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'eğlence mekanları' genelgesi
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
medipol başakşehir 1
corona virüsü türkiye'de 1
serra yılmaz'ın türkiye'ye dönmek istemesi 1
geceye bir şiir bırak 1
eba.gov.tr 3
corona virüsü 1
nedir bu BES 1
ahmet telli 1
ece erken 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam