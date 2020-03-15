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Gölbaşı Belediye Başkanı: Halkın endişe etmesine gerek yok

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu yurtlarda incelemelerde bulundu.
 15 Mart 2020 21:37
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Gölbaşı Belediye Başkanı: Halkın endişe etmesine gerek yok

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu yurtlarda incelemelerde bulundu.

Şimşek, umreden dönenlerin kaldığı Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binalarındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ankara Valisi Vasip Şahin'in talimatıyla dün gece saat 01.30'dan itibaren belediyenin tüm birimleriyle yerleşkede olduklarını söyledi.

Umreden dönenlerin Gölbaşı'nda bulunan KYK öğrenci yurtlarında gözlem altında tutulmalarından dolayı "ilçe sakinlerinden endişe duymamalarını" isteyen Şimşek, "her türlü tedbirin alındığını" ifade etti.

Şimşek, bir gazetecinin "Yurtların temiz olmadığı iddiasına dair değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, bu iddiaların doğru olmadığını ve tüm kurumların ilk andan itibaren bütün aksaklıkları gidermeye gayret ettiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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