Almanya'da vakit namazları cemaatle kılınmayacak
|15 Mart 2020 21:46
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Almanya'daki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı bildirildi.
Genel merkezi Köln'de bulunan DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgının toplumu tehdit edecek bir boyuta ulaşması, Federal Hükümetin tavsiye ve telkinleri sonucu yeni birtakım tedbirler alınması zaruretinin doğduğu belirtildi.
Açıklamada, "Teşkilatımıza bağlı camilerimizde, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmamasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir. Bununla birlikte bu süreçte, şimdilik gerekli hijyen ve dezenfeksiyon şartları yerine getirilmesi kaydıyla, camilerimiz bireysel ibadete açık tutulacaktır." ifadesi yer aldı.
- Önlemler sıkılaştırılıyor
Almanya'da virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler arttırılıyor.
Schleswig-Holstein eyaleti, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'nde bulunan ve idaresi eyalete bağlı Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn adaları ile Nordstrand Yarımadası'nı turistler için kapattığını açıkladı.
Hamburg eyaleti, katılımcı sayısına bakılmaksızın tüm etkinliklerin ve toplantıların yapılmasını yasakladı.
Başkent Berlin'de 50'nin üstünde katılımcısı olan tüm etkinlikler yasaklanırken; 50'nin altındaki etkinlikler için de katılımcı listesinin tutulması zorunlu kılındı.
Berlin'de hastane ziyaretleri de sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 16 yaş altı ve ağır hastalar dışındakilerin ziyaretçi kabul etmesi yasaklandı. Bu gruplardaki hastalar, günde 1 saat bir ziyaretçi kabul edebilecek.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede görülen vaka sayısı 4 bin 838, virüsten ölenlerin sayısı ise 12 oldu.
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