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'Koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüse yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı. Toplantıda, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılan uçuşların, gece yarısından itibaren durdurulması kararlaştırıldı.
 15 Mart 2020 22:06
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'Koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hazır bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da toplantıya telekonferans ile katıldı.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların bu gece saat 00.00 itibarıyla durdurulacağı vurgulandı.

Çankaya Köşkü'nde yeni tip koronavirüs toplantısı yapıldı

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

2. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.

3. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır.

4. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.

"VATANDAŞLARIMIZIN ALINAN KARARLARA DUYARLI OLMASINI BEKLİYORUZ"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı mücadelenin etkin sürdürülmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan alınan kararlara ve yapılan uyarılara duyarlı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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