İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı, koronavirüse yakalandı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
|15 Mart 2020 22:17
|Yazdır
Federasyondan yapılan açıklamada, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetinin ardından 70 yaşındaki Blanc'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Federasyon binasının bugünden itibaren hizmete ara verdiği ve gerekli tedbirleri almaları için çalışanların konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.
Blanc, Mart başında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 44. UEFA Kongresi'ne katılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İtalya'da ölüm oranı neden yüksek? İşte cevabı
15 Mart 2020 23:33
|Birçok ülke, uçak ve tren seferlerini askıya aldı
15 Mart 2020 21:51
|Almanya'da vakit namazları cemaatle kılınmayacak
15 Mart 2020 21:46
|İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1809'a çıktı
15 Mart 2020 20:16
|Çin, koronavirüs tespit kiti geliştirdiğini açıkladı
15 Mart 2020 20:00
|Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı
15 Mart 2020 19:48
|Avrupa'da bir ülkede daha virüsten ilk ölüm!
15 Mart 2020 19:38
|NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı
15 Mart 2020 19:10
|Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a çıktı
15 Mart 2020 18:21
|Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
15 Mart 2020 17:12