İtalya'da ölüm oranı neden yüksek? İşte cevabı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İtalya'da 13 Mart'ta açıklanan verilere göre ülke genelindeki 17 bin 660 vakadan 9 bin 820'si ve 1.266 can kaybından 890'ı Lombardiya bölgesinden. Ülke genelinde 1328 kişi yoğun bakımda ve bunların 650'si de yine Lombardiya bölgesindeki hastanelerde.

Lombardiya başta olmak üzere virüsün en yaygın görüldüğü bölgelerdeki hastanelerin özellikle yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin zorlandığı haberleri geliyor. Bu bölgelerde yatak ve yoğun bakım ünitesi sayıları artırılmaya çalışılıyor.

İtalyan basınında son günlerde sıklıkla yer alan haberlerde, sağlık görevlilerinin hastanelerdeki durumu "savaş gibi", "tsunami yaşanıyor" şeklinde tarif ettiği belirtiliyor.

İtalyan Anestezi, Analjezi, Resüsitasyon ve Yoğun Bakım Koleji, koronavirüs krizi nedeniyle bir "etik tavsiyeler" kılavuzu yayımlayarak, hastanelerin kapasitesinin talebe yetmemesi halinde "felaket tıbbı" tedbirleri alınması gerekeceğini belirtti.

Bu tedbirler arasında, yoğun bakıma alınacak hastalar arasında seçim yapmak gerekirse "hayatta kalma şansı daha yüksek olanların" seçilmesi de sayıldı. Yoğun bakıma kabul için gerekirse bir yaş limiti koyulabileceği belirtildi.

Yaşlı nüfusun oranı yüksek

İtalya'da Sağlık Yüksek Enstitüsü tarafından dün açıklanan verilere göre koronavirüs bağlantılı ölümlerin yaş ortalaması 79,4.

İtalya'da koronavirüs bağlantılı ölüm oranının yüksek olması, nüfusunun yaşlı olmasına da bağlanıyor.

İtalya, Japonya'dan sonra yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ikinci ülke.

Ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 85,3 yıl, erkeklerde 81 yıl. Nüfusun yaş ortalaması da 45,7.

İtalya'da 65 yaş üzerindekiler, toplam nüfusun yüzde 23,1'ini oluşturuyor.