Koronavirüs nedeniyle AVM'ler boş kaldı
|15 Mart 2020 23:46
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Çin'de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de ortaya çıkmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve koronavirüsün ilk kez Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı.
VATANDAŞLAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE GİTMEDİ
Dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs etkisi alışveriş merkezlerine de sıçradı. Ölümcül virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine tedirginlik yaşayan Ankaralı vatandaşlar, özellikle hafta sonları doluluk oranlarıyla dikkati çeken alışveriş merkezlerinden uzak durdu.
İŞ YERLERİ VE RESTORANLAR BOŞ KALDI
Alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğunun yok denilecek kadar az olduğu, iş yerleri ve yemek katının hafta sonuna rağmen boş kaldığı görüldü.
Pazar günü olmasına rağmen, AVM'lerin oyun alanları boş.MemurlarNet (@memurlarnet) March 15, 2020
AVM içinde de çok az sayıda insan var.
15 Mart 2020- Ankara Antares AVM pic.twitter.com/QA66uI5h0Z
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