16 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
|16 Mart 2020 00:05
|Yazdır
1- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.
(Ankara/İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik
16 Mart 2020 00:23
|'Koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
15 Mart 2020 22:06
|Gölbaşı Belediye Başkanı: Halkın endişe etmesine gerek yok
15 Mart 2020 21:37
|Çankaya Köşkü'nde yeni tip koronavirüs toplantısı yapıldı
15 Mart 2020 21:24
|Saymaz ve Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
15 Mart 2020 17:43
|CHP'li belediye başkanından tepki çeken paylaşım
15 Mart 2020 17:38
|KKTC'deki turistler, uçaklarla ülkelerine gönderilecek
15 Mart 2020 17:33
|Konya Valiliğinden umreden dönenlere ilişkin açıklama
15 Mart 2020 17:17
|Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı
15 Mart 2020 16:57
|Vali Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz
15 Mart 2020 16:34