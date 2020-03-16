Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasında, "İlk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama... Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" ifadeleri yer aldı.

Bakan Koca: "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"

TOPLAM VAKA SAYISI 18'E ÇIKTI!

Türkiye'de daha önce 6 kişiye tanı konmuştu. Yeni açıklamayla birlikte bu sayı 18'e yükselmiş oldu.

Dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayılarını takip eden worldometers sitesi de Türkiye'deki yeni vaka sayısını 18 olarak güncelledi

İşte worldometers sitesine göre, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkelere göre vaka ve ölüm sayıları