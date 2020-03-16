Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var
|16 Mart 2020 00:10
|Yazdır
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasında, "İlk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama... Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" ifadeleri yer aldı.
Bakan Koca: "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"
TOPLAM VAKA SAYISI 18'E ÇIKTI!
Türkiye'de daha önce 6 kişiye tanı konmuştu. Yeni açıklamayla birlikte bu sayı 18'e yükselmiş oldu.
Dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayılarını takip eden worldometers sitesi de Türkiye'deki yeni vaka sayısını 18 olarak güncelledi
İşte worldometers sitesine göre, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkelere göre vaka ve ölüm sayıları
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva
16 Mart 2020 01:22
|Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
16 Mart 2020 01:01
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Mart 2020 00:32
|Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15 Mart 2020 23:38
|Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
15 Mart 2020 20:41
|Koronavirüs nedeniyle 'Nizip sabunu'na ilgi artıyor
15 Mart 2020 20:13
|Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik satıyor
15 Mart 2020 19:00
|Gazoz satarak adım attığı sinema sektöründe 'patron' oldu
15 Mart 2020 18:53
|Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu
15 Mart 2020 18:43
|First Lady Kennedy'den gelen mektubu 57 yıldır saklıyor
15 Mart 2020 18:37