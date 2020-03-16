Ankara Valiliğinden Gölbaşı'ndaki görüntülere açıklama

Ankara Valiliği, Gölbaşı KYK yurtlarındaki görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntüler sonrasında durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir." denildi.

İşte Ankara Valiliğinden yapılan açıklama:

- Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.

- Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İşte tartışma yaratan görüntüler