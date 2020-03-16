FED faiz oranını sıfıra indirdi
FED faiz oranını sıfıra indirdi. 700 milyar USD'lık parasal genişlemeye başladı. 500 Milyar USD'lık kısmı Hazine, 200 Milyar USD'lık kısmı Morgage Tahvili olmak üzere toplamda 700 milyar USD parasal genişleme yapacak
|16 Mart 2020 00:16
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