1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FED faiz oranını sıfıra indirdi

FED faiz oranını sıfıra indirdi. 700 milyar USD'lık parasal genişlemeye başladı. 500 Milyar USD'lık kısmı Hazine, 200 Milyar USD'lık kısmı Morgage Tahvili olmak üzere toplamda 700 milyar USD parasal genişleme yapacak
 16 Mart 2020 00:16
Yazdır
FED faiz oranını sıfıra indirdi

Fed faizi sıfıra indirdi. 500 milyar dolar Hazine, 200 milyar dolar mortgage tahvili ile parasal genişlemeye yeniden başladı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs nedeniyle AVM'ler boş kaldı
15 Mart 2020 23:46		 LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması
15 Mart 2020 22:01
Koronavirüs reyhan satışlarını ikiye katladı
15 Mart 2020 20:36		 TÜRSAB Başkanı: Ciddi iptaller alıyoruz
15 Mart 2020 20:04
Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti
15 Mart 2020 16:21		 Satışlar patladı dezenfektan taleplerine yetişemiyorlar!
14 Mart 2020 23:22
Koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
14 Mart 2020 23:17		 KKTC'de oteller boşaldı, yeni misafir kabul edilmiyor
14 Mart 2020 22:51
Motorin fiyatı ilk kez benzin fiyatını geçti
14 Mart 2020 22:30		 Bakan Varank: Günlük 1 milyon tek kullanımlık maske üretebiliyoruz
14 Mart 2020 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:22 - Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva01:20 - Bir ülke daha olağanüstü hal ilan etti01:01 - Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı00:32 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik00:16 - FED faiz oranını sıfıra indirdi00:13 - Samsun'da, adliyeye gelenlerin ateşi ölçülecek00:12 - Ankara Valiliğinden Gölbaşı'ndaki görüntülere açıklama00:10 - Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var00:05 - 16 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
00:02 - Personele verilen ilave görev için nasıl ücret ödenir?00:00 - Kasko fiyatını öğrenen çekiliş hakkı kazanıyor23:46 - Koronavirüs nedeniyle AVM'ler boş kaldı23:41 - Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek23:38 - Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi23:33 - İtalya'da ölüm oranı neden yüksek? İşte cevabı22:47 - Güvenlik güçleri yerli tabanca 'Mete'yle kuşanıyor22:41 - KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a tedbirleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var
Ankara Valiliğinden Gölbaşı'ndaki görüntülere açıklama
FED faiz oranını sıfıra indirdi
Personele verilen ilave görev için nasıl ücret ödenir?
Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
Samsun'da, adliyeye gelenlerin ateşi ölçülecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kasko fiyatını öğrenen çekiliş hakkı kazanıyor
16 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
corona virüsü türkiye'de 2
karantina diye bir şey yok ahır burası 1
iran'da gökten patlıcan yağması 1
koronafobi 1
muslera'nın maç sonu isyanı 2
el dezenfektanı 1
eba.gov.tr 3
fatih terim'in ağlaması 1
ahmet telli 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam