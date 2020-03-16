Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
|16 Mart 2020 01:01
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Düzce Valiliği corona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu:
"12 gün önce Almanyadan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesine gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek gözetim altına alındı.
Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.
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