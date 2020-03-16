1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva

Dünya Müslüman Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayımladı.
 16 Mart 2020 01:22
Yazdır
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva

Dünya Müslüman Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayımladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına enfekte olmuş kişilerle aynı ortamda bulunmanın ve onlara temas etmenin virüsün bulaşmasına neden olduğu, toplanma alanlarının da salgının bulaşması için potansiyel bir alan oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" gerektiği ifade edildi.

Fetvada, "Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever" ayeti hatırlatılarak, bunun insanların yok olmaya maruz kalmasına engel olmak anlamına geldiği bildirildi.

Hazreti Muhammed'in de "Ne zarar vermek ne de zarara uğramak vardır" hadisine dikkatin çekildiği açıklamada, kişinin kendisine ve bir başkasına herhangi bir zarar vermeye sebep olmaktan uzak durmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, insanlara virüsün geçme tehlikesi olasılığından dolayı cuma ve namazların cemaatle kılınmasının şeri olarak gerekmediği ve bunun caiz de olmadığı vurgulandı.

Mısır'daki Ezher Büyük Alimler Heyeti'nin verdiği fetvada da cuma namazları ve cemaatle namaz kılmanın askıya alınmasının caiz olduğu aktarıldı.

Heyet, "Mescitlerde ezanların okunmasının vacip olduğu ve bununla birlikte, her ezanda 'namazları evlerinizde kılın' hatırlatmasının yapılması" gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
16 Mart 2020 01:01		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Mart 2020 00:32
Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var
16 Mart 2020 00:10		 Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15 Mart 2020 23:38
Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
15 Mart 2020 20:41		 Koronavirüs nedeniyle 'Nizip sabunu'na ilgi artıyor
15 Mart 2020 20:13
Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik satıyor
15 Mart 2020 19:00		 Gazoz satarak adım attığı sinema sektöründe 'patron' oldu
15 Mart 2020 18:53
Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu
15 Mart 2020 18:43		 First Lady Kennedy'den gelen mektubu 57 yıldır saklıyor
15 Mart 2020 18:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:22 - Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva01:20 - Bir ülke daha olağanüstü hal ilan etti01:01 - Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı00:32 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik00:16 - FED faiz oranını sıfıra indirdi00:13 - Samsun'da, adliyeye gelenlerin ateşi ölçülecek00:12 - Ankara Valiliğinden Gölbaşı'ndaki görüntülere açıklama00:10 - Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var00:05 - 16 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
00:02 - Personele verilen ilave görev için nasıl ücret ödenir?00:00 - Kasko fiyatını öğrenen çekiliş hakkı kazanıyor23:46 - Koronavirüs nedeniyle AVM'ler boş kaldı23:41 - Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek23:38 - Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi23:33 - İtalya'da ölüm oranı neden yüksek? İşte cevabı22:47 - Güvenlik güçleri yerli tabanca 'Mete'yle kuşanıyor22:41 - KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a tedbirleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var
Ankara Valiliğinden Gölbaşı'ndaki görüntülere açıklama
FED faiz oranını sıfıra indirdi
Personele verilen ilave görev için nasıl ücret ödenir?
Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
Samsun'da, adliyeye gelenlerin ateşi ölçülecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kasko fiyatını öğrenen çekiliş hakkı kazanıyor
16 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
corona virüsü türkiye'de 2
karantina diye bir şey yok ahır burası 1
iran'da gökten patlıcan yağması 1
koronafobi 1
muslera'nın maç sonu isyanı 2
el dezenfektanı 1
eba.gov.tr 3
fatih terim'in ağlaması 1
ahmet telli 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam