Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
|16 Mart 2020 06:05
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 175 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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