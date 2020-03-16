1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
 16 Mart 2020 06:05
Yazdır
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 175 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva
16 Mart 2020 01:22		 Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
16 Mart 2020 01:01
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Mart 2020 00:32		 Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var
16 Mart 2020 00:10
Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15 Mart 2020 23:38		 Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
15 Mart 2020 20:41
Koronavirüs nedeniyle 'Nizip sabunu'na ilgi artıyor
15 Mart 2020 20:13		 Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik satıyor
15 Mart 2020 19:00
Gazoz satarak adım attığı sinema sektöründe 'patron' oldu
15 Mart 2020 18:53		 Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu
15 Mart 2020 18:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:05 - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi04:11 - Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi01:22 - Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva01:20 - Bir ülke daha olağanüstü hal ilan etti01:01 - Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı00:32 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik00:16 - FED faiz oranını sıfıra indirdi00:13 - Samsun'da, adliyeye gelenlerin ateşi ölçülecek00:12 - Ankara Valiliğinden Gölbaşı'ndaki görüntülere açıklama
00:10 - Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var00:05 - 16 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Personele verilen ilave görev için nasıl ücret ödenir?00:00 - Kasko fiyatını öğrenen çekiliş hakkı kazanıyor23:46 - Koronavirüs nedeniyle AVM'ler boş kaldı23:41 - Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek23:38 - Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi23:33 - İtalya'da ölüm oranı neden yüksek? İşte cevabı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var
Ankara Valiliğinden Gölbaşı'ndaki görüntülere açıklama
FED faiz oranını sıfıra indirdi
Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
Personele verilen ilave görev için nasıl ücret ödenir?
Samsun'da, adliyeye gelenlerin ateşi ölçülecek
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bir ülke daha olağanüstü hal ilan etti
Kasko fiyatını öğrenen çekiliş hakkı kazanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italyanların balkonlarda verdiği konserler 1
muslera'nın maç sonu isyanı 2
demba ba 1
kyk yurdundaki öğrencilerin gece 3 te yurdu boşalttırılması 1
şu an çalan şarkı 2
15.03.2020 21 bin vatandaşımızın umreden dönmesi 2
el dezenfektanı 1
iran'da gökten patlıcan yağması 1
otogarın ana baba günü olması 1
kolonya 1
SON İLANLAR
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 13 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 9 personel alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 49 İşçi alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam