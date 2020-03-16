Milenyumun 20 yılında 15 salgın
|16 Mart 2020 06:10
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2000'li yıllarda salgına dönüşen ve çok sayıda can kaybına yol açan 15 hastalık var. İşte salgın olan o hastalıklar:
* İlk kez 1976 yılında Kongo'da ortaya çıkan ebola, 2013 yılının aralık ayında Batı Afrika'da yeniden görülmeye başlandı.
* Geniş çaplı salgın olarak tanımlanan, domuz gribi olarak da bilinen "ınfluenza (grip) H1N1", son 50 yılın en önemli salgını olarak kabul ediliyor.
* Şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), ilk 2003 yılının şubat ayında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da gözlemlendi.
* Bir koronavirüs enfeksiyonu olan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), ilk kez 2012 yılının eylül ayında Suudi Arabistan'da ortaya çıktı.
* İlk kez 1944'te Batı Kırım'da rastlanan Kırım-Kongo Hemorajik Ateş'in (KKHA), keneler tarafından taşınan hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olduğu biliniyor. Bu enfeksiyonlarda ölüm oranlarının hala yüksek.
* İlk kez 1947 yılında Uganda'nın Zika Ormanları'ndaki maymunlarda görülen zika virüsü, 2015'in mayıs ayında Aedes cinsi dişi sivrisinekler yoluyla yayılarak, Brezilya'da patlak verdi.
* 19. ve 20. yüzyıllarda en fazla can alan hastalıkların başında kolera geldi. Kirli su kaynaklarının olduğu bölgelerde hastalık 21'inci yüz yılda da gözlemleniyor.
* Bunların yanı sıra, menenjit, veba, sarıhumma, kızamık, lasser ateşi, leptospiroz, chikungunya gibi hastalıklar çok hızlı bulaşan ve ölümcül sonuçları olan hastalıklar arasında sayılıyor.
Fazlı Şahan
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