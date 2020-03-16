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Karantinadan çıkanlar: Tedbirli olun korkmayın!

Koronavirüsün çıktığı Vuhan'dan tahliye edilip Ankara'da 14 gün karantinaya alınan Meltem Soylu, "İnsanlar artık virüsü tanıyor, panik olmadan bütün tedbirlere uymak gerekiyor" dedi. Karantinada kalan Serkan Atamer de şu tavsiyelerde bulundu: İnsanların yakınlaşması virüsün bulaşmasını tetikler. O yüzden bu sürece çok dikkat etmek gerekir. Korkmamak lazım
 16 Mart 2020 06:40
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Karantinadan çıkanlar: Tedbirli olun korkmayın!

Koronavirüs salgınının ilk yayıldığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek 14 gün karantinada kalan Meltem Soylu ve Serkan Atamer, yaşadıklarını anlattı. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şubat ayında iki hafta karantina kalıp sonrasında ailesinin yaşadığı Samsun'a giden Meltem Soylu, Çin'de yaşanan durum ile Türkiye'deki durumun farklı olduğunu söyledi.

PANİK OLMADAN TEDBİR

Soylu, "Vuhan şehrinde virüs haberleri olmadan direkt karantina kararı alındı. Vuhan şehrinde yaşayanlar karantina kararı verildikten sonra virüsü öğrendiler. Ama şu an Türkiye'deki insanlar, dünyada patlak veren virüsü ne olduğunu duydu ve bir karantina kararı da yok. İnsanlar serbest şekilde dolaşabiliyor. Yalnızca tedbirler alınıyor. İnsanlar artık virüsü tanıyor ondan dolayı panik olmadan bütün tedbirlere uymak gerekiyor" dedi.

AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN

Soylu, şöyle konuştu: "İhtiyaç olmadığı sürece toplu ortamlarda ve tanımadığınız insan topluluğunda bulunmamak en iyi tedbirlerden birisidir. Maskeye dikkat edilmelidir. Hijyene çok dikkat etmek gerekir. Bazı fırsatçılar maskeleri çok pahalıya satıyor. İnsanlar sadece bu durumu kendi arasında söylüyor. Bu konuda bilinç yok. Şikayet etmiyor. Ben maskeyi olduğundan çok pahalıya satan bir eczaneyi direkt şikayet hattına bildirdim. İnsanlar devletin açıklamasından çok, bazı doğru olmayan haberlere itibar ediyorlar. Çin'de insanlar yetkililerin söylediklerine uydular."

EĞİTİME ARA CİDDİYETİ FARK ETTİRDİ

Üniversite ve ortaöğretimde okulların kapatılmasının doğru bir karar olduğunu belirten Soylu, "Eğer böyle tatil yapmasaydı kimse bu süreci ciddiye almayacaktı. Vuhan'da şehir karantina alınmıştı, inşallah, Türkiye'de hiç bir şehir karantinaya alınmaz" diye konuştu.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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