Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

PERSONELE VERİLEN İLAVE GÖREV İÇİN NASIL ÜCRET ÖDENİR? Statü hukuk kapsamında çalıştırılan Devlet memurlarına ve 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personele ücret ödenebilmesi için ya yasal düzenleme ya da bir toplu sözleşme hükmü olması gerekmektedir. Bunun dışında, personele ek görev verildiği için, kamu idaresinin karar alıp ek ücret vermesi mümkün değildir.