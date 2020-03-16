1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 metre mesafe, 15 dakika süre, temas için yeterli

"Virüsün temas yoluyla geçtiğini biliyoruz. Bir metreden yakın mesafede ve 15 dakikayı geçen sürelerde bir arada olursak bu temas olarak tanımlanabilir."
 16 Mart 2020 07:31
Yazdır
1 metre mesafe, 15 dakika süre, temas için yeterli

Türk Toraks Derneği Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, maske ve eldiven kullanımından virüsün bulaşmasına kadar pek çok konuda merak edilenleri cevapladı. Prof. Dr. Eyüboğlu, COVID-19 denilen virüsün nezleden çok daha ağır seyredebilen bir enfeksiyon olduğunu belirterek "Bizim gribe özel bir ilacımız var ama şu anda COVID-19 için bir ilacımız ve aşımız yok. Aşı çalışmaları başlatıldı, en yakın ihtimalle çalışmaların sonlandırılması 12 ayı bulacak" diye konuştu. Prof. Dr. Eyüboğlu, özetle şunları söyledi:

Acil durumlar dışında hastane başvuruları ötelenmeli. Hasta değilsek maske kullanmaya gerek yok. Ancak, hastaların mikrobu saçmamak adına maske kullanmalarını öneriyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar hastaneye gideceklerse kendilerini korumalılar, gerekirse maske kullanabilirler. Maskeler, iki saat arayla değiştirilmeli. Cerrahi maskelerin takılması yeterli.

AYNI ORTAMDA BULUNURSAK.

Virüsün temas yoluyla geçtiğini biliyoruz. Bir metreden yakın mesafede ve 15 dakikayı geçen sürelerde bir arada olursak bu temas olarak tanımlanabilir. Ancak, koridorda birbirimizin yanından geçtiğimizde illaki bulaşması söz konusu değil. Öte yandan virüs cansız ortamlarda da ortalama 3-6 saat kadar canlı kalabiliyor. Asansör tuşlarını, elektrik butonlarına dokunduktan sonra ellerimizi temizlediğimizden emin olalım. Etkinlikleri ise açık alanlarda yapalım.

Damla Peker

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
16 Mart 2020 06:51		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
16 Mart 2020 06:30
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16 Mart 2020 06:05		 Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva
16 Mart 2020 01:22
Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
16 Mart 2020 01:01		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Mart 2020 00:32
Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var
16 Mart 2020 00:10		 Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15 Mart 2020 23:38
Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
15 Mart 2020 20:41		 Koronavirüs nedeniyle 'Nizip sabunu'na ilgi artıyor
15 Mart 2020 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Fahrettin Koca: 12 yeni vakamız var
Ankara Valiliğinden Gölbaşı'ndaki görüntülere açıklama
FED faiz oranını sıfıra indirdi
Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuçları çıktı
Merkez Bankası'dan faiz düzenlemesi
Kamu yönetiminde değerli yalnızlık
Virüs nedeniyle FETÖ operasyonlarına ara verildi
Personele verilen ilave görev için nasıl ücret ödenir?
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva
Samsun'da, adliyeye gelenlerin ateşi ölçülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 1
italyanların balkonlarda verdiği konserler 1
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 1
şu an çalan şarkı 2
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 1
medipol başakşehir 1
kolonya 1
eba.gov.tr 3
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 1
otogarın ana baba günü olması 1
SON İLANLAR
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 13 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 9 personel alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 49 İşçi alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam