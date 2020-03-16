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Toplu taşımada tatil düzeni

Milli Eğitim Bakanlığının tatil kararı sonrası Başkent'te toplu taşımada tatil nedeniyle düzenlemeye gitti.
 16 Mart 2020 08:05
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Toplu taşımada tatil düzeni

EGO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu:

Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir.

Toplu taşıma hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü'nce, bu tarihler arasında toplu taşıma hatlarının (Otobüs, Metro ve Ankaray) servis saatleri yeniden düzenlenmiştir.

16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren toplu taşıma araçlarımız, "Yarıyıl Tatili Servis Programı" uygulamasıyla hizmet verecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Metroya ait yeni planlamaya ulaşmak için Tıklayınız.

Memurlar.Net
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