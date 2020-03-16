Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 170'in üzerinde ülkeye yayılan koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 169 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 6 bin 400'ü aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısının 15 Mart itibariyle 18 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de alınan önlemler

Sağlık Bakanı Koca, cuma günü alınan kararlar çerçevesinde hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini ve mesai saatleri içerisinde hastanelerde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici olmayan 60 yaş ve üzerindeki kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

İlk, orta ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edildi, 23 Mart itibariyle de uzaktan eğitim başlayacak. Üniversiteler ise 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil olacak. Spor müsabakaları 3 hafta seyircisiz olacak.

Öğrencilerde koronavirüs'e karşı Sosyal Farkındalık Videosu

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından koronavirüs'e karşı sosyal farkındalık videosu hazırlandı.

Hazırlanan bu sosyal farkındalık videosunda özellikle virüs karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz, neler yapmamız gerekiyor, nelerden kaçmamız gerektiğini eğlenceli bir şekilde ifade ediyor. İşte hazırlanan video....