Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Virüs taraması' yalanıyla hırsızlık
Salgını fırsata çevirerek fiyatları artıran ve bazı ürünleri karaborsaya düşüren market ve işyerlerinin ardından son günler de bir de korona taraması yalanıyla hırsızlığa soyunanlar türedi.
|16 Mart 2020 08:26
|Yazdır
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: "Koronavirüs risk taraması"nı kullanan hırsızlık çetelerinin, İstanbul'da kapısını çaldıkları bazı adreslerde hırsızlık denemesi yaptığı ortaya çıktı.
Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini ve virüs taraması yapacaklarını söyleyerek bazı adreslere giden şebekelerin, durumdan şüphelenip polisi arayan ev sahiplerinin ihbarı sonrası ortadan kaybolduğu belirlenirken, emniyet birimleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilleri de vatandaşları uyardı. Yetkililer, test bilgilendirmelerinin sadece ALO 184 üzerinden yapıldığına dikkat çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırıkkale'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
16 Mart 2020 08:17
|Ablasına tecavüz edeni öldüren sanığa indirim
16 Mart 2020 08:11
|Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
15 Mart 2020 21:29
|Aydın'da düğünevinin salonu çöktü: 15 yaralı
15 Mart 2020 21:20
|Verem Savaş Derneği kongresinde kavga: 3 yaralı
15 Mart 2020 18:31
|Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı! Gözaltılar var
15 Mart 2020 18:04
|Uşak'ta ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 13 gözaltı
15 Mart 2020 16:25
|Bekçilere tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı
15 Mart 2020 15:43
|Boru hattından petrol çalanlara jandarmadan suçüstü
15 Mart 2020 15:16
|Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
15 Mart 2020 15:05