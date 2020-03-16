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'Virüs taraması' yalanıyla hırsızlık

Salgını fırsata çevirerek fiyatları artıran ve bazı ürünleri karaborsaya düşüren market ve işyerlerinin ardından son günler de bir de korona taraması yalanıyla hırsızlığa soyunanlar türedi.
 16 Mart 2020 08:26
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'Virüs taraması' yalanıyla hırsızlık

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: "Koronavirüs risk taraması"nı kullanan hırsızlık çetelerinin, İstanbul'da kapısını çaldıkları bazı adreslerde hırsızlık denemesi yaptığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini ve virüs taraması yapacaklarını söyleyerek bazı adreslere giden şebekelerin, durumdan şüphelenip polisi arayan ev sahiplerinin ihbarı sonrası ortadan kaybolduğu belirlenirken, emniyet birimleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilleri de vatandaşları uyardı. Yetkililer, test bilgilendirmelerinin sadece ALO 184 üzerinden yapıldığına dikkat çekti.
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