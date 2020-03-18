Tapu'da, randevusuz işlem yapılmayacak
|18 Mart 2020 00:26
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:
Genel Müdürlüğümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda Covid-19 (corona) virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi, halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla 18.03.2020 tarihinden itibaren;
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular Web-tapu sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr), işlem (randevu) talepleri ise(yabancı uyruklu kişiler dahil) Alo-181 çağrı merkezi aracılığıyla veya www.tkgm.gov.tr adresinden online olarak yapılacak olup, Tapu ve Kadastro müdürlüklerine randevusuz, manuel olarak yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayrıca Web-tapu sistemi üzerinden alınan başvurularda vatandaşlarımız sadece imza aşamasında müdürlüklerimize geleceğinden bu yöntemin seçilmesi kendilerine kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır.
Online başvurusu alınan işlem sahipleri Tapu Müdürlüklerindeki bekleme salonlarına randevu saatinde kabul edilecektir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına randevu saatinde müdürlüklerde olunması önem arzetmektedir.
Yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi talepleri www.yourkeyturkey.gov.tr üzerinden karşılanacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
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