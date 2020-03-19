Eğitim öğretime ara verilmesi hallerinde kantin kira tutarında indirim yapılır mı?
|19 Mart 2020 10:00
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Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 17.03.2020 tarih ve 5639133 sayılı yazılarıyla eğitim öğretime ara verilmesi hallerinde okullarda bulunan kantin vb. yerlerin kira tutarının o ayın bedelinden düşülerek ödenmesi gerektiğini açıkladı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında eğitim kurumlarında 06-10 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasına çekilmiş 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında ise uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesi yönünde karar verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin EK-2 Kiralama Sözleşmesinin kira ödenmesindeki esaslar başlıklı 7. maddesinde: ".Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs ), bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebep durumlarında eğitim öğretime ara verilen günlere tekabül eden kira tutarı o ayın kira bedelinden düşülerek ödeme yapılır." denilmektedir.
Bu hüküm uyarınca; Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takviminde 06-10 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasına çekilmiş ve bu 180 iş günü üzerinden hesaplanan ders yılı takviminde bir değişikliğe sebep olmamıştır.
Ancak 180 iş günü üzerinden hesaplanan ders yılı takviminde bir değişikliğe sebebiyet veren ve Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümleri kapsamında sayılan durumlarda eğitim öğretime ara verilmesi hallerinde okullarda bulunan kantin vb. yerlerin kira tutarının o ayın bedelinden düşülerek ödenmesi gerekmektedir.
İşte o açıklama;
Ahmet KANDEMİR
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