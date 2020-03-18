18 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü ile Türk Tabipleri Birliği heyetlerini ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/10.30/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" çalışmasını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapılacak.

(Çanakkale/09.00)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve Gümüşhanespor-Başkent Akademi 22. hafta erteleme, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor FK-Ergene Velimeşespor 23. hafta erteleme maçları oynanacak.

(Trabzon/Gümüşhane/Van/14.30)

2 - TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor, Yomraspor-Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor-Cizrespor, Fatsa Belediyespor-Kozanspor, 3. Grup'ta ise Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor 22. hafta erteleme müsabakaları yapılacak.

(Artvin/Trabzon/Elazığ/Ordu/Rize/14.30)

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